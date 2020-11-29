



– На душе горечь, сожаление, опустошение. Хотелось выполнить поставленную задачу, впрочем, весь нынешний год для нас получился нестабильным, сумбурным, с большим количеством необязательных очковых потерь. Совокупность данных факторов вылилась в такой итог.





Осознавали, что судьба чемпионства в наших руках. Это должно было добавить сил, уверенности. Требовалось просто победить самим – и стать недосягаемыми. На деле же вышло по-другому. Не хватало изюминки в атаке, не удивили соперника, особых моментов не организовали, кроме удара Макса Скавыша в концовке матча. В том эпизоде удача отвернулась... В целом «Динамо» хорошо оборонялось, мы же не сумели ускорить игру, когда следовало.





О ходе поединка в Солигорске информация на поле не поступала. Однако я понял, что «Шахтер» повел, когда выпустили Антона Сароку – значит, нам нужно было забивать. Увы, не удалось.





Считаю, в БАТЭ настало время для изменений. Если два сезона подряд не завоевываем золото, необходимы какие-то новые шаги. Но это уже вопрос к руководству клуба, – сказал Стасевич