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Игорь Стасевич: «Считаю, в БАТЭ настало время для изменений. Если два сезона подряд не завоевываем золото, необходимы какие-то новые шаги»

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал итоги сезона.


– На душе горечь, сожаление, опустошение. Хотелось выполнить поставленную задачу, впрочем, весь нынешний год для нас получился нестабильным, сумбурным, с большим количеством необязательных очковых потерь. Совокупность данных факторов вылилась в такой итог.

Осознавали, что судьба чемпионства в наших руках. Это должно было добавить сил, уверенности. Требовалось просто победить самим – и стать недосягаемыми. На деле же вышло по-другому. Не хватало изюминки в атаке, не удивили соперника, особых моментов не организовали, кроме удара Макса Скавыша в концовке матча. В том эпизоде удача отвернулась... В целом «Динамо» хорошо оборонялось, мы же не сумели ускорить игру, когда следовало.

О ходе поединка в Солигорске информация на поле не поступала. Однако я понял, что «Шахтер» повел, когда выпустили Антона Сароку – значит, нам нужно было забивать. Увы, не удалось.

Считаю, в БАТЭ настало время для изменений. Если два сезона подряд не завоевываем золото, необходимы какие-то новые шаги. Но это уже вопрос к руководству клуба, – сказал Стасевич
Tribuna
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