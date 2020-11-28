Во попал! Дзюба травмировал пах
Форвард «Зенита» Артем Дзюба травмировал пах в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Арсенала». Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Фото: ANTON VAGANOV / Reuters
В концовке игры нападающий попросил замену и покинул поле. Точный диагноз и сроки восстановления игрока не сообщаются. Матч прошел в субботу, 28 ноября, в Туле. Игра завершилась со счетом 0:0.
8 ноября форварда лишили статуса капитана «Зенита» после появления в сети интимного видео с его участием, но на матч с «Арсеналом» Дзюба снова вывел команду с капитанской повязкой. Его также отстранили от ноябрьских матчей сборной России в Лиге наций.
19:13 28/11/2020
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