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Милевский объявил об уходе из брестского «Динамо»

Слухи подтвердились официально. Артем Милевский в эфире телеканала «Беларусь 5» заявил, что он уходит из брестского «Динамо».

Милевский объявил об уходе из брестского «Динамо»

— Рад, что заканчиваю карьеру в брестском «Динамо», забив сегодня.

— Карьера футболиста закончена?

— Нет, карьера не закончена, все еще впереди, — сказал Милевский.

В заключительном туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» победило «Неман» со счетом 3:1. Отметим, что победа в итоге позволила прошлогоднему чемпиону занять лишь четвертое место в таблице.
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