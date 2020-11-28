Милевский объявил об уходе из брестского «Динамо»





— Рад, что заканчиваю карьеру в брестском «Динамо», забив сегодня.





— Карьера футболиста закончена?





— Нет, карьера не закончена, все еще впереди, — сказал Милевский.





В заключительном туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» победило «Неман» со счетом 3:1. Отметим, что победа в итоге позволила прошлогоднему чемпиону занять лишь четвертое место в таблице.



