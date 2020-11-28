Милевский объявил об уходе из брестского «Динамо»
Слухи подтвердились официально. Артем Милевский в эфире телеканала «Беларусь 5» заявил, что он уходит из брестского «Динамо».
— Рад, что заканчиваю карьеру в брестском «Динамо», забив сегодня.
— Карьера футболиста закончена?
— Нет, карьера не закончена, все еще впереди, — сказал Милевский.
В заключительном туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» победило «Неман» со счетом 3:1. Отметим, что победа в итоге позволила прошлогоднему чемпиону занять лишь четвертое место в таблице.
17:14 28/11/2020
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