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"Шахтер" стал чемпионом Беларуси по футболу

Солигорский "Шахтер", обыграв дома в последнем туре ФК "Минск" со счетом 4:2, стал чемпионом Беларуси по футболу.

"Шахтер" стал чемпионом Беларуси по футболу

 "Чемпионский" гол на второй добавленной минуте матча забил Роман Бегунов. За матчем с трибуны стадиона наблюдал генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый.
"Серебро" чемпионата досталось борисовскому БАТЭ. Самый успешный клуб Беларуси, 15-кратный чемпион страны, второй год подряд не может выиграть титул. Ранее команда с 2006 по 2018 год неизменно побеждала в чемпионате Беларуси.

"Бронза" досталась "Торпедо-БелАЗ" из Жодино. Прошлогодний чемпион страны, "Динамо" (Брест) занял четвертое место.

Перед последним туром в чемпионате лидировал БАТЭ, имея в активе 57 очков, "Шахтер" отставал от борисовчан на 1 очко. Солигорчанам для того, чтобы стать чемпионами необходимо было обыграть "Минск" и надеяться, что БАТЭ не выиграет у "Динамо-Минск". Так и случилось.

Чемпионский матч для "Шахтера" получился достаточно сложным, дважды горнякам пришлось отыгрываться. "Минск" повел в счете на 18-й минуте, однако на 24-й солигорчане благодаря голу Кендыша отыгрался. На 52-й минуте минчане вновь вышли вперед – 2:1. После этого инициатива в матче полностью перешла к "Шахтеру" и на 72-й минуте Архипов сравнял счет – 2:2. В конце матча "Минск" остался в меньшинстве после удаления Сазончика на 85-й минуте. И команда из Солигорска воспользовалась шансом: на 2-й добавленной минуте команда вышла вперед – 3:2, а на 8-й добавленной минуте забил еще раз – 4:2.

БАТЭ же в матче с "Динамо-Минск" так и не смогло распечатать ворота соперников – матч завершился со счетом 0:0.

На бронзовые медали перед последним туром претендовали сразу 4 команды, однако успешнее всех стал "Торпедо-БелАЗ", победивший в гостях "Витебск" со счетом 3:2. Победный гол на 86-й минуте забил Велозо. Сразу после гола он был удален, а рядом с полем завязалась драка, в которой приняли участие игроки и тренеры, находившиеся на скамейках запасных обеих команд.

"Шахтер" во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси. В предыдущий раз он завоевывал титул в 2005 году. Также солигорский клуб 6 раз становился вице-чемпионом стран и 8 раз завоевывал бронзовые медали.
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