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Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем индивидуальной гонки (дистанция - 20 км) - первой на стартовом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Дистанцию он преодолел за 48 минут 57 секунд, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бе. С одним промахом он уступил победителю 19,6 секунды.

В тройку лучших также попал представитель Германии Эрик Лессер. С одним неточным выстрелом он проиграл Легрейду 1 минуту 3,6 секунды, пишет interfax.by
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