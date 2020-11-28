Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем индивидуальной гонки (дистанция - 20 км) - первой на стартовом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Дистанцию он преодолел за 48 минут 57 секунд, не допустив ни одного промаха.
Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бе. С одним промахом он уступил победителю 19,6 секунды.
В тройку лучших также попал представитель Германии Эрик Лессер. С одним неточным выстрелом он проиграл Легрейду 1 минуту 3,6 секунды, пишет interfax.by
16:10 28/11/2020
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