Стало известно, сердце Марадоны оказалось в два раза больше нормы

Причиной смерти аргентинца Диего Марадоны стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности, сообщае т издание Clarin.





По информации источника, вскрытие также показало, что сердце легенды мирового футбола было больше нормы в два раза, его сохранили для изучения.





Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сам Марадона в завещании велел после смерти забальзамировать свое тело и выставить на всеобщее обозрение, но окончательное решение по поводу захоронения было принято наследниками футболиста.



