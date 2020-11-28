– Вы главный тренер, вы лидер, и вдруг вы уезжаете. Как быть? С какими мыслями вы уезжали?





– Мой детский тренер как-то очень хорошую фразу сказал: «Горячее говно очень быстро остывает». Это тот случай, когда ее можно применить.





Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"





Это не было оценкой сиюминутного результата. Показалось, что футболисты перестали расти под моим началом, и надо было делать какие-то выводы. Может, им нужен какой-то новый толчок или какие-то новые идеи.





Может, мне это позволило прийти потом с какими-то новыми идеями, поменять схему. Но поражение от «Зенита» очень сильно ударило.





– Вы еще в перерыве, по-моему, были настроены решительно?





– Я же не уходил во время игры. Это тоже важно.





– Вы уехали. Что было дальше? Как вы поддерживали связь с Романом Бабаевым?





– Мы сразу после игры пообщались, я сказал, что принимаю любое решение. Привел свои доводы, почему я так сделал, вы принимайте решение.





По возвращении на встрече с Романом Юрьевичем и Евгением Ленноровичем [Гинером] мне очень сильно досталось, покритиковали меня страшно и сказали, что ты остыл уже, как то говно, про которое ты сказал, так что иди работай. И я за это им благодарен.





– Мне кажется, такое невозможно ни в одной другой команде России, чтобы тренер уехал из команды, а потом вернулся.





– Наверное, да, таких случаев не было. Но по крайней мере это было честно, никакой закулисной возни с моей стороны или стороны клуба.





– Как встретила вас команда, футболисты?





– Настороженно. Как и должна встречать, конечно. Тут самое важное то, что мои слова не были против команды. Не было каких-то оскорбительных слов в адрес футболиста или клуба. Это была искренняя оценка: у меня что-то идет, ребят, вам нужно что-то новое.





– Вы принимаете версию, что вас не убрали официально, потому что не было замены?





– Вполне принимаю. И это абсолютно правильно. Большой клуб не может долго быть без своего капитана, – сказал Гончаренко.



