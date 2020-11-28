– Вы вели себя довольно смело, говорите сейчас откровенно, даже несмотря на то, что председателем федерации, например, был и остается Юрий Караев – экс-глава МВД.





– Конечно, я понимал, что могут быть определенные последствия. Но если уже затронули тему Караева, откровенно, ничего плохого о нем сказать не могу. Мы с ним познакомились в 2015 году, когда он, будучи заместителем министра внутренних дел, с нами впервые поехал на чемпионат мира по тайскому боксу в Таиланд. Караев проявил себя с лучшей стороны, я увидел, что это очень грамотный и начитанный человек. Он любит японскую культуру, перечитал всего Бориса Акунина. Караев – это человек-кремень, я бы так сказал. Плюс отличался справедливостью. И еще отмечал, что если будут какие-то вопросы по спорту, мы к нему всегда можем обратиться, он поможет.





А по другим делам, например, разрулить ситуацию с каким-нибудь правонарушением, можно не звонить, не спрашивать. Пример: [боец] Дмитрий Шакута, нарушив ПДД, позвонил Караеву, но тот его за это лишил прав на три месяца. И еще сказал, чтобы больше по таким вопросам ему не звонили. Это было задолго до выборов, когда Караев был замминистра внутренних дел. Тем не менее у спортсменов был его телефон, каждый мог позвонить, пообщаться. Караев реально был приятным человеком.





Но когда он стал министром внутренних дел, то поменял номера телефонов, отдалился от федерации, ему уже было не до спорта. Руководить федерацией, как я уже сказал, стал, по сути, Симончик. Очень скользкий человек. Осенью 2016 года Симончик в федерации сказал мне, что федерация не вытянет два вида спорта, кикбоксинг и таиландский бокс, поэтому «таиландский бокс поглотит кикбоксинг». Это конкретно его слова. Все финансирование, которое шло от Минспорта в федерацию на два вида спорта, стало практически целиком уходить на таиландский бокс. И после этого начали происходить очень неприятные вещи.





Минспорта, например, выделяло деньги на то, чтобы федерация оплатила годовой членский взнос в WAKO (Всемирная любительская ассоциация кикбоксинга). Все это позволяло бы спортсменам участвовать, например, в чемпионатах Европы. Но что мы увидели? Федерация взнос не платила, якобы не было денег, спортсмены платили своего кармана за участие в ЧЕ и ЧМ, а тот же Симончик со своей женой на турниры летали бизнес-классом.





– Вернемся к Караеву, которого вы положительно охарактеризовали. Глядя на события последних нескольких месяцев, вам просто никто не поверит.





– Да, он стал как будто совсем другим человеком. Мое мнение о Караеве сложилось при общении до выборов, до того, как он стал главой МВД. Мы с ним много общались, у него не было слов-паразитов, говорил он довольно грамотно, было видно, что это начитанный и вполне образованный человек, – сказал Скиба.



