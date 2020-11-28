ФИФА подтвердила состав корзин на жеребьевку отбора к ЧМ-2022





ФИФА опубликовала обновленный рейтинг, по которому как раз и будет проводиться жеребьевка квалификации.





Вашему вниманию составы всех корзин:





Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды





Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния





Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия





Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург





Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра





Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино





По регламенту, команды, которые будут выбраны при жеребьевки, будут распределены по группам в алфавитном порядке - от группы A к группе J. Все сборные в групповом раунде сыграют друг с другом дважды: дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года.





Отметим, что вы можете принять участие в опросе на нашем сайте, где бы вы могли выбрать желаемых соперников для сборной Украины.





На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки, которая начнется 7 декабря в 19:30 по Киеву.







