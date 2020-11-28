+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

ФИФА призвала все 211 футбольных федераций почтить память Диего Марадоны

ФИФА обратилась ко всем 211 футбольным федерациям планеты с просьбой почтить память легенды мирового футбола Диего Марадоны.



"Мы призываем соблюдать минуту молчания на каждом футбольном матче в ближайшие выходные или в следующие, чтобы почтить одну из величайших футбольных икон всех времен", — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа на 61-м году жизни. Футболист умер в доме в городе Тигре недалеко от Буэнос-Айреса, где проходил реабилитацию после операции на головном мозге.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]