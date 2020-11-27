Не Лев Толстой: стал известен автор провластного письма спортсменов
Автором провластного письма спортсменов оказался... главный редактор госгазеты «Спортивная панорама»
Главный редактор «Спортивной панорамы» Владимир Пехтерев является автором провластного письма спортсменов, узнала Tribuna.com.
Письмо было написано более месяца назад и все это время проходило согласование в Минспорта и НОКе, и лишь сейчас было принято решение его опубликовать.
Стоит отметить, что Пехтерев и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук являются давними друзьями.
22:01 27/11/2020
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