Не Лев Толстой: стал известен автор провластного письма спортсменов

Пехтерев является автором провластного письма спортсменов, узнала Главный редактор «Спортивной панорамы» Владимирявляется автором провластного письма спортсменов, узнала Tribuna.com.





Письмо было написано более месяца назад и все это время проходило согласование в Минспорта и НОКе, и лишь сейчас было принято решение его опубликовать.





Стоит отметить, что Пехтерев и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук являются давними друзьями.