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Жена Баскова купила усадьбу под Минском: дом был выставлена за $1 млн, а официально куплен за $400 тыс

Семья главы ФХБ Дмитрия Баскова приобрела усадьбу в английском стиле в лесу у Минского моря. Недалеко находится санаторий «Белорусочка».

Жена Баскова купила усадьбу под Минском: дом был выставлена за $1 млн, а официально куплен за $400 тыс
Усадьба была выставлена на продажу несколько лет назад, за нее было запрошено в районе 1 млн долларов. Жилая площадь дома 264.8 кв.м.

Сделка была заключена в сентябре 2020 года. Элитная недвижимость зарегистрирована на супругу Дмитрия Баскова.

Как сообщает блогер Антон Мотолько, официально дом им обошелся в 400 тыс долларов.



Как стало известно «Нашай Ніве», ранее еще до этой покупки Дмитрий Басков продал свой таунхаус в квартале «Олимпик-парк», который находится недалеко от Дроздов.
Источник: tribuna.com
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