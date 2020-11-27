Усадьба была выставлена на продажу несколько лет назад, за нее было запрошено в районе 1 млн долларов. Жилая площадь дома 264.8 кв.м.





Сделка была заключена в сентябре 2020 года. Элитная недвижимость зарегистрирована на супругу Дмитрия Баскова.





Как сообщает блогер Антон Мотолько, официально дом им обошелся в 400 тыс долларов.











