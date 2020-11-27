Новым спортивным директором ФХБ стал защитник команды Лукашенко
На место Бережкова назначен экс-хоккеист национальной сборной и Андрей Башко
Экс-хоккеист национальной сборной Андрей Башко стал новым спортивным директором Федерации хоккея Беларуси.
В прошлом он выступал за разные команды страны, а также клубы КХЛ – хабаровский "Амур" и минское "Динамо". 38-летний спортсмен представлял Беларусь в составе юниорской, молодежной и национальной сборных.
В ФХБ он будет курировать комплектование национальной сборной по хоккею, подготовку юных хоккеистов, а также разработку документов соревнований под эгидой федерации.
Стоит отметить, что Башко регулярно выступает за команду Лукашенко на Рождественском турнире.
Занимавший пост спортивного директора ФХБ Владимир Бережков покинул его в начале ноября – официально в связи с истечением срока действия контракта.
Источник: sputnik.by
16:21 27/11/2020
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