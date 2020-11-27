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Еще одна жертва коронавируса? В Пинске умер известный тренер по каратэ

Руководитель спортивного клуба «Сайва» Павел Бабич-Островский умер после месяца в больнице. Офицальная причина смерти не называется. Именно таким образом власти скрывают реальную ситуацию с COVID-19

Как сообщает Медиа-Полесье, последние несколько недель он провёл в больнице, где и умер.

Состояние здоровья тренера резко ухудшилось около месяца назад. Перед этим Павел побывал на соревнованиях. После поездки почувствовал, что нуждается в медицинской помощи. 

Несколько недель провёл в больнице, реанимации. У близких теплилась надежда, что организм спортсмена справится с осложнениями, которые вызвала болезнь. Но 25 ноября его не стало.

Павел Бабич-Островский являлся призёром чемпионата Европы, победителем и призёром международных соревнований, чемпионатов Республики Беларусь по шотокан каратэ-до. Имел четвёртый дан. 

В качестве тренера он воспитал не одну сотню каратистов. Многие из них стали победителями и призёрами соревнований разного уровня.
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