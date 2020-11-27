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ИИХФ дисквалифицировала 7 белорусских хоккеистов на 2 года - за "договорняки"

Семеро хоккеистов, выступающих за белорусские клубы, дисквалифицированы на два года. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (ИИХФ), пишет "Прессбол". Дисквалификация действует со 2 июля 2020 года по 30 июня 2022 года.

Никита Устиненко / " Прессбол"

Причиной дисквалификации стал договорной матч "Динамо-Молодечно" — "Могилёв" (5:6). Он прошёл в белорусской экстралиге в ноябре 2019 года.

Под запрет ИИХФ попали россияне Алексей Иванов и Станислав Кучкин, белорусы Павел Боярчук, Никита Устиненко, Сергей Шелег, Александр Сырей и Вячеслав Лисичкин.

Также дисциплинарная коллегия ИИХФ отменила решения Дисциплинарного комитета ФХБ, который сокращал срок отстранения Боярчука, Кучкина, Лисичкина, Устиненко и Шелега на 5 и 6 месяцев.
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