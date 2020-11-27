Трехкратный призер Олимпийских игр и глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя обратилась к спортсменам и их тренерам в связи с расследованием Международного Олимпийского комитета в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси «в связи с растущим числом тревожных сообщений, касающихся спортсменов, должностных лиц и спорта».





Герасименя отметила, что новость о расследовании МОК напугала многих белорусских атлетов, которые подумали, что их не допустят к участию в Олимпиаде.





«В свою очередь я хочу отметить, что Белорусский фонд спортивной солидарности никогда не преследовал цели создать ограничения для участия атлетов в соревнованиях. Наоборот, мы оказываем поддержку всем спортсменам, которых лишили этой возможности за их открытое мнение», — заявила она.





По ее словам, целью является обеспечение участия в предстоящей Олимпиаде всех белорусских атлетов, невзирая на их политическую и гражданскую позицию.





Она отметила, что «в связи с вопиющими нарушениями Олимпийской хартии» МОК по результатам расследования может обязать национальную команду Беларуси выступать под нейтральным олимпийским флагом. А ряд представителей официальной делегации НОК Беларуси могут лишиться аккредитации для участия в Олимпиаде в Токио.





Как сообщал Телеграф, в Международном олимпийском комитете сообщили, что начали официальную процедуру в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси, который возглавляет Александр Лукашенко.





Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК), который провел сегодня виртуальное консультативное совещание для подготовки будущих встреч, принял решение начать официальную процедуру в отношении Национального Олимпийского комитета (НОК) Беларуси.





«В связи с растущим числом тревожных сообщений, касающихся спортсменов, должностных лиц и спорта в Беларуси, МОК принял решение инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК республики Беларусь», — говорится в сообщении.



