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Герасименя рассказала, кто сможет поехать на Олимпиаду, несмотря на санкции МОК

Герасименя отметила, что новость о расследовании МОК напугала

Герасименя рассказала, кто сможет поехать на Олимпиаду, несмотря на санкции МОК
фото: dw.com
Трехкратный призер Олимпийских игр и глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя обратилась к спортсменам и их тренерам в связи с расследованием Международного Олимпийского комитета в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси «в связи с растущим числом тревожных сообщений, касающихся спортсменов, должностных лиц и спорта».

Герасименя отметила, что новость о расследовании МОК напугала многих белорусских атлетов, которые подумали, что их не допустят к участию в Олимпиаде.

«В свою очередь я хочу отметить, что Белорусский фонд спортивной солидарности никогда не преследовал цели создать ограничения для участия атлетов в соревнованиях. Наоборот, мы оказываем поддержку всем спортсменам, которых лишили этой возможности за их открытое мнение», — заявила она.

По ее словам, целью является обеспечение участия в предстоящей Олимпиаде всех белорусских атлетов, невзирая на их политическую и гражданскую позицию.

Она отметила, что «в связи с вопиющими нарушениями Олимпийской хартии» МОК по результатам расследования может обязать национальную команду Беларуси выступать под нейтральным олимпийским флагом. А ряд представителей официальной делегации НОК Беларуси могут лишиться аккредитации для участия в Олимпиаде в Токио.

Как сообщал Телеграф, в Международном олимпийском комитете сообщили, что начали официальную процедуру в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси, который возглавляет Александр Лукашенко.

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК), который провел сегодня виртуальное консультативное совещание для подготовки будущих встреч, принял решение начать официальную процедуру в отношении Национального Олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

«В связи с растущим числом тревожных сообщений, касающихся спортсменов, должностных лиц и спорта в Беларуси, МОК принял решение инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК республики Беларусь», — говорится в сообщении.
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