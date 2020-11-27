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Лошадиная доза допинга и дисквалификация всадницы

Чемпионку страны по конному спорту лишили титула из-за допинга у ее лошади

фото носит иллюстративный характер

Победительница турнира по троеборью в рамках чемпионата России конному спорту Евгения Овчинникова лишена завоеванного титула, дисквалифицирована и исключена из национальной команды из-за допинга у ее лошади. Санкции в отношении всадницы и ее коня будут действовать два месяца.

Как сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России, в допинг-пробе лошади по кличке Орион, на котором Овчинникова в сентябре победила в троеборье, обнаружен запрещенный препарат дексаметазон.

Решением ФКСР Овчинникова дисквалифицирована и исключена из сборной на два месяца - с 27 октября по 31 декабря 2020 года.

В связи с дисквалификацией новым чемпионом страны объявлен Андрей Митин на Картели, пишет newsru.com
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