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Почобут: «Хозяин «всея Беларуси» обиделся»

Известный журналист – о третьем приговоре бывшему пресс-секретарю брестского "Динамо" и Мисс-Беларуси Ольге Хижинковой.



– Очередной приговор для Ольги Хижинковой – это доказательство того, что её хотят показательно сломать. Причина такого трепетного отношения к ней очевидна -– она Мисс Беларусь, – пишет Анджей Почобут. – То есть в 2008 году она представляла Беларусь, была её лицом. И вдруг оказалась не там, не в то время и не в той компании. Хозяин «всея Беларуси» обиделся.

То, что сейчас происходит с Ольгой должно нам всем ещё раз напомнить – любимую, не отдают. Даже если она сама хочет уйти.

Ну и винтики системы крутятся-вертятся и готовы на любые подлости.
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