Марадона в завещании распорядился забальзамировать его тело













По информации журналиста Мартина Аревало, Марадона несколько месяцев назад написал письмо семье, в котором попросил, чтобы его тело сохранили в "течение многих лет".





Как ожидается, что данное письмо будет доставлено родственникам спортсмена в ближайшее время.





Чемпион мира по футболу 1986 года в составе команды Аргентины Марадона умер в среду на 61-м году жизни. В четверг в Буэнос-Айресе состоялась церемония прощания с футболистом, на которую пришли тысячи людей, из-за чего власти были вынуждены продлить время проведения мероприятия: за два часа до его завершения длина очереди составляла около четырех километров. В столице страны прошли столкновения полиции и футбольных фанатов, недовольных непродолжительным временем, отведенным на прощание с Марадоной.



