Председатель правления собственников А. Поляков просит убрать "флаг с негосударственной символикой" и ссылается при этом на администрацию Центрального района Минска.





"Хижинковой ещё 15 суток добавили. А тут — снимите, уважаемый... История, она такая — проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг( бело-красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму", — написал известный лыжник во своем аккаунте в Фейсбуке, передает "Еврорадио"