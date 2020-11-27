



Письмо с подписью председателя правления Александра Полякова, который является тестем министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.





«Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати, с дочкой самой младшей и думаю, что ответить этому товарищу. Горит свеча на подоконнике в память о Романе. Хижинковой еще 15 суток добавили. А тут снимите уважаемый... История она такая – проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг (бело- красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму. Заплачу штраф (если надо)» – написал Долидович.





Отметим, что вчера стало известно, что МЧС усилило правилами противопожарной безопасности свое постановление № 13 от 25 марта 2020 года.





В документ введена норма, которая не допускает размещение изделий из горючего текстиля на фасадах, крышах и наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и др.), самих зданиях, сооружениях и помещениях. Это касается текстиля, «не предусмотренного проектной документацией», за исключением случаев, установленных законодательством.





Проще говоря, теперь будут штрафовать за БЧБ-флаги по статье 23.56 КоАП: граждан – до 30 базовых величин, а юрлиц – до 200 БВ.