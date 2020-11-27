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Бережков: Басков предан всему на свете, в том числе своим заблуждениям

Покинувший недавно должность спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков в новом выпуске YouTube-канала «жизнь-малина» поделился мнением о главе ФХБ Дмитрии Баскове, пишет TUT.BY


— Вы верите в участие в истории с убийством Романа Бондаренко человека, похожего на Баскова?

— В это легко поверить.

— Почему?

— Об этом в первую очередь свидетельствует опубликованная аудиозапись и опубликованные материалы с камер видеонаблюдений. Но я просто знаю Диму хорошо. Как мне кажется. Может, я его плохо знаю. Но мне кажется, что я его хорошо знаю. Думаю, что он, естественно, не отдавая себе отчет в том, что может произойти, не думая о последствиях — он мог там быть.

— Как вы познакомились?

— Я его еще помню пацаном. Он был в юношеской сборной. Мы выезжали с ним на турнир. Я был руководителем делегации. Ему тогда было лет 15−16. Знал его как хоккеиста, естественно. Потом я знал его как директора школы «Динамо», когда я работал генеральным менеджером «Динамо». Тогда мы с ним плотно взаимодействовали.

Он друг моего друга. Я его считаю своим приятелем, отношусь к нему очень хорошо. Я сейчас понимаю, о чем ты хочешь и можешь спросить. Я понимаю реакцию, которую могут вызвать мои слова у социума. Но я могу совершенно твердо сказать, что я очень хорошо отношусь к Дмитрию Юрьевичу Баскову. Он хороший человек. Он хороший отец. Он предан хоккею и не только хоккею. Он предан всему на свете, в том числе своим заблуждениям. У нас с ним разные политические платформы, разный бэкграунд, разные истории, разные предметы поклонения. Однако я очень уважаю его взгляды и его менталитет.


— А вы можете предположить, с чего началось его поклонение?

— Естественно, могу предположить. Он, по сути, вырос в семье. Всем известно, что он — тренер Николая Лукашенко. Понятно, что мальчик к нему привязался. Он хороший отец, он хороший человек. Он так же, наверное, относился и к Коле и относится сейчас, не скажу, как к своему сыну, но во всяком случае как к очень близкому человеку.

Я его хорошо понимаю. Он может воспринимать и самого Александра Григорьевича как своего отца. Понятно, что он ему предан несмотря ни на что. Он для него вообще фигура сакральная. Для меня он, наш президент — просто менеджер высшего звена. Я к нему отношусь как к нанятому народом человеку.

А Дмитрий Юрьевич — и не только он — искренне считает, что если бы не президент, то у нас бы рухнуло все. Мы бы дальше не жили, камни упали с неба, и земля раскололась бы. Вот такая вера у него.
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