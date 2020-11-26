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Ольге Хижинковой дали ещё 15 суток ареста. Обвинение базировалось на фотографии

Ещё 15 суток ареста присудили Мисс Беларусь-2008 Ольге Хижинковой. Суд признал её виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Ольга Хижинкова / brestcity.com
Это уже третий суд над Хижинковой по этому обвинению. По первым двум она была осуждена на 12 и 15 суток ареста.

Сегодня обвинение базировалось на фотографии в Instagram и видеосъемках за 25 октября. В комментарии TUT.by адвокат Хижинковой рассказала, что сегодняшнее наказание не будет доплюсовываться к предыдущим, а начнёт отсчёт с 26 ноября. Таким образом, выйти на свободу Хижинкова должна 11 декабря.

Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября. Получается, что в целом она проведет за решёткой более месяца.

Хижинкова активно выступала за новые прозрачные и честные выборы, а также против насилия силовиков.
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