Ольга Хижинкова / brestcity.com

Это уже третий суд над Хижинковой по этому обвинению. По первым двум она была осуждена на 12 и 15 суток ареста.





Сегодня обвинение базировалось на фотографии в Instagram и видеосъемках за 25 октября. В комментарии TUT.by адвокат Хижинковой рассказала , что сегодняшнее наказание не будет доплюсовываться к предыдущим, а начнёт отсчёт с 26 ноября. Таким образом, выйти на свободу Хижинкова должна 11 декабря.





Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября. Получается, что в целом она проведет за решёткой более месяца.





Хижинкова активно выступала за новые прозрачные и честные выборы, а также против насилия силовиков.







