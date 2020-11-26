"Не плачь по мне, Аргентина". Прощай, Марадона!

В столице Аргентины Буэнос-Айрес с утра четверга, 26 ноября, началась церемония прощания с экс-игроком и тренером сборной страны по футболу Диего Марадоной. Гроб выставили в президентском дворце. Аргентинцы занимали очередь с вечера и стояли всю ночь, пишет ТАСС.





Уже в шесть утра очередь растянулась на всю длину площади перед правительственным зданием. За порядком следят несколько десятков полицейских.

Тело легендарного спортсмена закрыто от обозрения, а перед гробом, накрытым футболкой сборной Аргентины, выставлены заграждения.





В помещение людей впускают небольшими группами. Охрана не разрешает задерживаться даже несколько секунд.





Время от времени у входа во дворец происходят стычки с силовиками. В частности, люди недовольны задержками, которые возникают из-за того, что участников церемонии прощания на входе обыскивают с помощью металлодетектора.





В какой-то момент фанаты снесли часть ограждения и попытались обойти очередь. Полиция оттеснила их от здания.

Правительство предполагает, что попрощаться с Диего могут около одного миллиона человек, пишет telegraf.by











