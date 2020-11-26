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"Не плачь по мне, Аргентина". Прощай, Марадона!

Аргентинцы прощаются с легендарным футболистом, скончавшемся на 61 году жизни, Диего Марадоной. Люди занимали очередь с ночи. Перед президентским дворцом то и дело вспыхивают беспорядки.

"Не плачь по мне, Аргентина". Прощай, Марадона!
Martin Villar/Reuters
В столице Аргентины Буэнос-Айрес с утра четверга, 26 ноября, началась церемония прощания с экс-игроком и тренером сборной страны по футболу Диего Марадоной. Гроб выставили в президентском дворце. Аргентинцы занимали очередь с вечера и стояли всю ночь, пишет ТАСС.

Уже в шесть утра очередь растянулась на всю длину площади перед правительственным зданием. За порядком следят несколько десятков полицейских.
Тело легендарного спортсмена закрыто от обозрения, а перед гробом, накрытым футболкой сборной Аргентины, выставлены заграждения.

В помещение людей впускают небольшими группами. Охрана не разрешает задерживаться даже несколько секунд.

Время от времени у входа во дворец происходят стычки с силовиками. В частности, люди недовольны задержками, которые возникают из-за того, что участников церемонии прощания на входе обыскивают с помощью металлодетектора.

В какой-то момент фанаты снесли часть ограждения и попытались обойти очередь. Полиция оттеснила их от здания.
Правительство предполагает, что попрощаться с Диего могут около одного миллиона человек, пишет telegraf.by
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