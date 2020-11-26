Болельщики не смогут попасть на матч. Деньги за билеты вернут
Поединок 30-го тура чемпионата Беларуси-2020 между столичным «Динамо» и БАТЭ пройдет при пустых трибунах.
Об этом сообщает mlyn.by со ссылкой на пресс-службу желто-синих.
Матч состоится 28 ноября и пройдет на минском стадионе «Динамо».
Причины недопуска зрителей на важнейшее противостояние — непростая эпидемиологическая ситуация и рекомендации местных органов власти.
Тем, кто уже купил билеты, деньги вернут. Как это сделать, можно узнать по ссылке.
18:22 26/11/2020
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