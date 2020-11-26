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Болельщики не смогут попасть на матч. Деньги за билеты вернут

Поединок 30-го тура чемпионата Беларуси-2020 между столичным «Динамо» и БАТЭ пройдет при пустых трибунах.

  
Об этом сообщает mlyn.by со ссылкой на пресс-службу желто-синих.

Матч состоится 28 ноября и пройдет на минском стадионе «Динамо».

Причины недопуска зрителей на важнейшее противостояние — непростая эпидемиологическая ситуация и рекомендации местных органов власти.

Тем, кто уже купил билеты, деньги вернут. Как это сделать, можно узнать по ссылке.
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