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Юрист Марадоны: «Скорая ехала полчаса. 12 часов мой друг оставался без присмотра врачей. Преступный идиотизм»

Матиас Морла, юрист скончавшегося экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, подверг критике врачей, которые должны были присматривать за его клиентом.



«Необъяснимо, что в течение двенадцати часов мой друг не получал внимания и оставался без присмотра со стороны медицинского персонала, который должен был этим заниматься.

Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я попрошу расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: ты мой солдат, действуй без жалости», – заявил Морла, сославшись на отчет о смерти прокуратуры муниципалитета Сан-Исидро.

Марадона умер в возрасте 60 лет от остановки сердца.
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