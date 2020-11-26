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СТВ: «Спортивная общественность Гомеля инициировала движение в поддержку чемпионата мира по хоккею 2021 года»

Спортивная общественность Гомеля инициировала движение в поддержку чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.


«Как известно, большой спортивный праздник наша страна должна принимать совместно с Латвией. Однако в последнее время все громче звучат политические заявления с требованиями забрать у Беларуси право на проведение мирового первенства.

Причины называются самые разные, но ни одна из них не имеет ничего общего с реальностью.

В Гомеле решили со своими аргументами напрямую обратиться к международной хоккейной общественности. Для миллионов белорусов домашний чемпионат – это шанс приобщиться к большому спорту.

Гомельчане фактически запустили общенациональное обсуждение важнейшей темы. Здесь надеются, что к сохранению чемпионата мира по хоккею в Беларуси подключится вся страна», – говорится в сюжете на канале.

Чемпионат мира должен пройти пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. Однако ИИХФ следит за ситуацией в Беларуси. Вице-президент ИИХФ  Куммола заявлял, что ЧМ-2021 нельзя проводить в Минске. Также стало известно, что турнир вместо Минска может принять Москва.
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