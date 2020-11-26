



«Как известно, большой спортивный праздник наша страна должна принимать совместно с Латвией. Однако в последнее время все громче звучат политические заявления с требованиями забрать у Беларуси право на проведение мирового первенства.





Причины называются самые разные, но ни одна из них не имеет ничего общего с реальностью.





В Гомеле решили со своими аргументами напрямую обратиться к международной хоккейной общественности. Для миллионов белорусов домашний чемпионат – это шанс приобщиться к большому спорту.





Гомельчане фактически запустили общенациональное обсуждение важнейшей темы. Здесь надеются, что к сохранению чемпионата мира по хоккею в Беларуси подключится вся страна», – говорится в сюжете на канале.





Чемпионат мира должен пройти пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. Однако ИИХФ следит за ситуацией в Беларуси. Вице-президент ИИХФ Куммола заявлял, что ЧМ-2021 нельзя проводить в Минске. Также стало известно, что турнир вместо Минска может принять Москва.