+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Фанаты "Динамо Минск" пригрозили футболистам признать их "врагами народа". За что?

Во многие белорусские футбольные клубы начали приходить запросы на подписание коллективного письма в поддержку правящаго режима.

Командам предлагается прислать списки тех, кто готов подписать письмо до 27 ноября, передает Tribuna.

Такие же письма получили судьи от департамента судейства.

В ответ с мощным обращением к футболистам выступили фанаты минского «Динамо», предупредив, что тот, кто подпишет письмо станет «предателем своего народа».

“Верим в совесть динамовцев и предупреждаем: каждый, кто подпишет это г..но, навсегда останется предателем своего народа и опозоренным чудовищем в глазах всех фанатов Динамо Минск! Это официальная позиция всех фанов Динамо Минск”, — заявили фанаты.

24 ноября Национального олимпийского комитета Беларуси под письмом в поддержку властей появились первые подписи. Они принадлежат пяти олимпийским чемпионам – Александру Масейкову, Янине Провалинской-Корольчик, Алексею Абалмасову, Екатерине Карстен и Сергею Булыгину.

Ранее открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков подписали более 1150 человек. 

Среди них двое игроков высшей лиги – Бай Джемал Куршубадзе («Смолевичи») и Дмитрий Байдук («Городея»). Также среди подписантов Виталий Гурков, Елена Левченко, Ольга  Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Олег Дулуб, Александра Герасименя и другие.
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]