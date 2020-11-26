Роналду о Марадоне: «Один из лучших в истории. Непревзойденный волшебник. Он ушел слишком рано»
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны.
«Сегодня я прощаюсь с другом, а мир – с вечным гением. Один из лучших в истории. Непревзойденный волшебник.
Он ушел слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую не заполнит никто. Спи спокойно, великий. Ты никогда не будешь забыт», – написал Роналду.
09:43 26/11/2020
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