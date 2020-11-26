Cмех в зале! В АБФФ объяснили, почему лишила Ивулина аккредитации

«Решение о лишении аккредитации видеоблогера Александра Ивулина было принято по итогам анализа видео-контента о футбольных матчах под эгидой Ассоциации «Белорусская федерация футбола», выпускаемого Youtube-каналом «ЧестнОК» по ходу сезона 2020 года.





В соответствии с пунктом 1.2 Устава Ассоциации «Белорусская федерация футбола», Ассоциация является организацией самоуправляющейся, постоянно действующей, нейтральной в политических, религиозных, этнических, сексуальных, расовых и любых других вопросах. В соответствии с пунктом 15, подпунктом а) Устава ФИФА футбольные ассоциации должны сохранять нейтралитет в вопросах политики и религии.





С учетом вышеупомянутых уставных документов и проведенных ранее встреч руководства АБФФ и видеоблогера Александра Ивулина принято решение о лишении его ТВ-аккредитации на «Беларусбанк – высшую лигу» сезона 2020 года, «Париматч Кубок Республики Беларусь» сезона 2020/2021, а также другие турниры под эгидой АБФФ аннулирована», – говорится в сообщении.