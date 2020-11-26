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В Аргентине объявили трехдневный траур из-за смерти Марадоны

Аргентина объявила трехдневный траур по поводу смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.


Об этом со ссылкой на заявление офиса президента Аргентины пишет Синьхуа.

"Президент государства объявляет три дня траура, начиная со дня его смерти", - говорится в распространенном заявлении.

Как сообщалось, Марадона умер от сердечного приступа в среду. Его тело обнаружили в собственном доме в пригороде Буэнос-Айреса. Звезда футбола злоупотреблял наркотиками и алкоголем, ранее перенес два сердечных приступа и заразился гепатитом.

Наряду с бразильцем Пеле, которому в прошлом месяце исполнилось 80 лет, Марадона считался одним из величайших футболистов всех времен. Его гол «Рука Бога» в ворота Англии в 1986 году является одним из самых противоречивых в истории чемпионатов мира.
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