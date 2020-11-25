МОК рассматривает возможность наложения санкций на НОК Беларуси

Пишет interfax.by со ссылкой на пресс-службу МОК.





"Ввиду растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Беларуси, исполком МОК решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Республики Беларусь", - говорится в сообщении.





"7 октября исполком МОК принял решение усилить расследование соблюдения НОК Олимпийской хартии. Ситуация обсуждалась на заседаниях исполкома 23 октября и 11 ноября. МОК выразил серьезную озабоченность по поводу общей ситуации в спортивном сообществе Беларуси", - отмечается там же.





Ранее ряд белорусских спортсменов выразили свои претензии президенту Беларуси и главе Национального олимпийского комитета Александру Лукашенко.



