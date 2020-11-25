Умер Диего Марадона

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В начале ноября Марадона был госпитализирован. Окружение экс-футболиста сборной Аргентины опровергало слухи о коронавирусе. Отмечалось, что специалист страдал от депрессии.





В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году.





Марадона умер от сердечного приступа, сообщает газета Clarin. Сегодня утром он перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось, сообщают аргентинские СМИ.





Президент Аргентины объявил трехдневный траур в связи с кончиной Марадоны.



