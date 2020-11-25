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Охота жить: гимнаст КНДР сбежал в Южную Корею, перепрыгнув трехметровый забор

Северокорейский мужчина сумел перепрыгнуть трехметровый забор, чтобы попасть в Южную Корею, сообщили южнокорейские СМИ.

AFP
Север и Юг Корейского полуострова резделяет демилитаризованная зона

Перед этим ему каким-то образом удалось пробраться на, пожалуй, самую охраняемую территорию КНДР. Побег случился еще в начале ноября, но известно о нем стало лишь сейчас. Перебежчик утверждает, что в прошлом был гимнастом, пишет Русская служба Би-би-си.

Как пишут информационное агентство Рёнхап и газета Korean Herald, мужчина пересек демилитаризованную зону между двумя странами 3 ноября и был задержан южнокорейскими военными лишь 14 часов спустя в километре от границы.
Власти Южной Кореи проверяют подлинность мотивов его побега. В частности, они попросили его дважды повторить прыжок через высокий забор, чтобы убедиться в правдивости его слов, пишет The Korean Herald.
Если он на самом деле сбежал подобным образом, то это удивительно, поскольку для этого ему удалось остаться незамеченным для военных Северной Кореи и каким-то образом не подорваться на одной из множества мин в демилитаризованной зоне. Примечательно и то, что на заборе не сработали датчики обнаружения.

Власти, как пишут СМИ, считают, что подобный побег, в принципе, возможен, учитывая легкий вес мужчины и его занятия гимнастикой в прошлом. Ни имя, ни возраст перебежчика не называются. Известно лишь, что ему еще не исполнилось 30 лет.

Военные ранее заявили, что в месте предполагаемого пересечения границы немного погнулся забор, но каких-либо следов разрезов или других методов воздействия они не нашли, пишет The Korean Herald.

Когда история о побеге северокорейца стала достоянием общественности, возникли вопросы о том, почему не сработали системы обнаружения в демилитаризованной зоне, и почему мужчину искали так долго.

Ранее Сеул принял решение об усилении мер наблюдения на границе после нескольких случаев нарушения систем безопасности. В интервью Рёнхап представитель вооруженным сил пообещал проверить работу сенсоров.

В среднем около тысячи человек каждый год бегут из Северной Кореи. Чаще всего они направляются в Китай - по опасному пути через горы и реки.

Многие из них потом направляются в Южную Корею, где работают специальные программы адаптации беженцев из Северной Кореи.
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