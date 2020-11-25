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Кто составит им там конкуренцию белоруским гимнасткам на ЧЕ?

Сборная Беларуси вылетела на ЧЕ по художественной гимнастике в Киев

Белорусская сборная вылетела в Киев для участия в чемпионате Европы по художественной гимнастике. Кто составит конкуренцию белорусским грациям с учетом пандемии коронавируса, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в Белорусской ассоциации гимнастики.


Всего в столицу Украины прибудут 115 спортсменок из 23 стран, в итоговые заявки внесены 24 сеньорки, 57 юниорок и 6 групп. Чемпионат Европы состоится с 26 по 29 ноября.

В Киев из-за карантинных ограничений не прибудут главные конкурентки белорусских граций — представительницы России, а также сборная Италии, однако в соревнованиях примут участие титулованные гимнастки из других стран: Линой Ашрам (Израиль), Катрин Тасева и Боряна Калейн (Болгария), а также известные украинские спортсменки Ева Мелещук и Виктория Оноприенко.

В составе белорусской делегации — лидеры сборной Алина Горносько и Анастасия Салос, а также юниорки Полина Сланчевская, Дина Агишева и Елизавета Зорькина. При этом белорусские групповички не смогли отправиться в Киев из-за болезни.

Фото Белорусской ассоциации гимнастики
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