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Тренер Альберс и горнолыжница Шканова голосуют за убийства и пытки беларусов

Как стало известно Tribuna.com, тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс, а также горнолыжница, чемпионка Универсиады 2017 года в слаломе Мария Шканова подписали провластное письмо спортсменов.

Напомним, вчера в интернете появилось открытое обращение, в котором неназванные (поначалу) спортсмены отрыто поддерживали правящий режим.

Как стало известно позже, во вторник в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси под письмом появились первые подписи. 

Они принадлежат пяти олимпийским чемпионам – Александру Масейкову (гребля на байдарках и каноэ, Барселона-1992), Янине Провалинской-Корольчик (легкая атлетика, Сидней-2000), Алексею Абалмасову (гребля на байдарках и каноэ, Пекин-2008), Екатерине Карстен (академическая гребля, Атланта-1996, Сидней-2000) и Сергею Булыгину (биатлон, Сараево-1984). 

В неофициальных источниках еще фигурирует имя Натальи Цилинской – 8-кратной чемпионки мира по велотреку. Однако комментировать эту информацию именитая спортсменка отказалась.

Не исключено, что это обращение – попытка ответить на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1150 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги  Барабанщиковой, Александры Романовской и многих других именитых спортсменов.
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