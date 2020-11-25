Напомним, вчера в интернете появилось открытое обращение, в котором неназванные (поначалу) спортсмены отрыто поддерживали правящий режим.





Как стало известно позже, во вторник в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси под письмом появились первые подписи.





Они принадлежат пяти олимпийским чемпионам – Александру Масейкову (гребля на байдарках и каноэ, Барселона-1992), Янине Провалинской-Корольчик (легкая атлетика, Сидней-2000), Алексею Абалмасову (гребля на байдарках и каноэ, Пекин-2008), Екатерине Карстен (академическая гребля, Атланта-1996, Сидней-2000) и Сергею Булыгину (биатлон, Сараево-1984).





В неофициальных источниках еще фигурирует имя Натальи Цилинской – 8-кратной чемпионки мира по велотреку. Однако комментировать эту информацию именитая спортсменка отказалась.





Не исключено, что это обращение – попытка ответить на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1150 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской и многих других именитых спортсменов.