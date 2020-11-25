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Алпо Сухонен: «Не вижу веских причин для проведения ЧМ-20201 в Беларуси, но Фазель не хочет отменять турнир из-за нарушений прав человека»

Известный финский тренер Алпо Сухонен считает, что нет необходимости проводить чемпионат мира по хоккею в Минске.

«Заметил, что в последние годы в условиях диктатуры наблюдается тенденция к организациям в этих странах крупных международных соревнований. Для МОК и спортивных федераций настал момент сделать права человека своим приоритетом. Я не вижу веских причин для проведения чемпионата мира в Беларуси. Как вариант, что ИИХФ может отменить чемпионат мира в этой стране из-за пандемии коронавируса. С другой стороны, господин Фазель явно не желает отменять турнир по соображениям прав человека и их нарушений в этой стране. В противном случае он бы это уже сделал», – считает Сухонен.

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. 

Ранее появилась информация о том, что игры могут перенести из Беларуси в Москву. Однако ФХР заявила, что не получала предложения принять ЧМ-2021. 
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