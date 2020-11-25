











Об этом сообщил tut.by со ссылкой на адвоката.





Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября, 11 ноября в суде Заводского района Минска ей дали 12 суток ареста. На следующий день суд Центрального района дал ей еще 15 суток за участие в другой акции протеста. Свой день рождения (22 ноября) Ольга провела за решеткой.



