Суд оставил в силе решения по Ольге Хижинковой. Она проведет за решеткой 27 суток
Решения судов Заводского и Центрального районов Минска оставлены в силе после подачи поданных жалоб Ольги Хижинковой. Экс-пресс-секретарю брестского "Динамо" и Мисс Беларусь — 2008 придется пробыть за решеткой до 5 декабря.
Об этом сообщил tut.by со ссылкой на адвоката.
Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября, 11 ноября в суде Заводского района Минска ей дали 12 суток ареста. На следующий день суд Центрального района дал ей еще 15 суток за участие в другой акции протеста. Свой день рождения (22 ноября) Ольга провела за решеткой.
14:17 25/11/2020
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