Виктория Азаренко заработала больше Арины Соболенко в 2020 году
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко заняла четвертое место по призовым по итогам завершившегося сезона. Больше нее за этот год в ВТА-туре заработали лишь София Кенин, Наоми Осака и Ига Свентек.
На девятом месте рейтинга еще одна белоруска — Арина Соболенко. Помимо нашей страны, только США имеет двух представительниц в "горячей десятке".
Призовые за 2020 год. ВТА
1. София Кенин (США) — $ 4 302 970
2. Наоми Осака (Япония) — $ 3 352 755
3. Ига Свентек (Польша) — $ 2 261 213
4. Виктория Азаренко (Беларусь) — $ 1 991 783
5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 1 942 072
6. Симона Халеп (Румыния) — $ 1 937 890
7. Петра Квитова (Чехия) — $ 1 505 967
8. Дженнифер Брэйди (США) — $ 1 319 956
9. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 1 239 684
10. Элис Мертенс (Бельгия) — $ 1 123 558
09:46 25/11/2020
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