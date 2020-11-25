Виктория Азаренко заработала больше Арины Соболенко в 2020 году

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко заняла четвертое место по призовым по итогам завершившегося сезона. Больше нее за этот год в ВТА-туре заработали лишь София Кенин, Наоми Осака и Ига Свентек.