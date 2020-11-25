+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Хоккеисты минского "Динамо" в овертайме победили "Локомотив"

Хоккеисты минского "Динамо" в очередном матче чемпионата КХЛ в овертайме победили "Локомотив" из Ярославля — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Брендон Козун забрасывает шайбы уже в семи матчах подряд​ / @hcdinamoby

Счёт открыл Брендон Козун на 21-й минуте (он забрасывает шайбы уже в семи матчах подряд!). Дело шло к победе, когда на 57-й гости забросили свою шайбу. В итоге для определения победителя понадобился овертайм. Решающую шайбу на 63-й минуте забросил Егор Шарангович, передает "Еврорадио".


На "Минск-Арене" было 2813 болельщиков.

26 ноября минское "Динамо" принимает "Витязь".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]