+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Умер двукратный призер Олимпийских игр по академической гребле Василий Якуша

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный призер Олимпийских игр Василий Якуша умер 24 ноября, сообщили в Белорусской федерации гребли.

"Общественное объединение "Белорусская федерация гребли" выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Федоровича", - говорится в сообщении.

Василий Якуша родился 30 июня 1958 года в селе Зазимье Киевской области. Двукратный призёр Олимпийских игр в академической гребле - на Играх в Москве представлял Азербайджанскую ССР, с 1984 года выступал за Белорусскую ССР. Мастер спорта СССР (1978), мастер спорта СССР международного класса (1979), заслуженный мастер спорта СССР (1984).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]