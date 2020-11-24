Уроженец Беларуси Алекно возглавил сборную Ирана по волейболу

Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно возглавил сборную Ирана по волейболу, пише т by.tribuna.com

Контракт с Алекно заключен до завершения летних Олимпийских игр в Токио. Тренер начнет работу уже в ноябре.





«Алекно должен изучить национальные и зарубежные лиги, чтобы определить состав на Лигу наций, а также на Олимпийские игры», – заявил президент Федерации волейбола Мохаммад-Реза Даварзани.





Помощником Алекно будет итальянец Томазо Тотоло, остальные члены тренерского штаба – иранские специалисты.





Отметим, что Алекно родился в Полоцке.



