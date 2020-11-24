Уроженец Беларуси Алекно возглавил сборную Ирана по волейболу
Контракт заключен до конца Олимпийских игр в Токио
Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно возглавил сборную Ирана по волейболу, пишет by.tribuna.com
Контракт с Алекно заключен до завершения летних Олимпийских игр в Токио. Тренер начнет работу уже в ноябре.
«Алекно должен изучить национальные и зарубежные лиги, чтобы определить состав на Лигу наций, а также на Олимпийские игры», – заявил президент Федерации волейбола Мохаммад-Реза Даварзани.
Помощником Алекно будет итальянец Томазо Тотоло, остальные члены тренерского штаба – иранские специалисты.
Отметим, что Алекно родился в Полоцке.
19:14 24/11/2020
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