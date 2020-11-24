+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Уроженец Беларуси Алекно возглавил сборную Ирана по волейболу

Контракт заключен до конца Олимпийских игр в Токио

Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно возглавил сборную Ирана по волейболу, пишет by.tribuna.com
Контракт с Алекно заключен до завершения летних Олимпийских игр в Токио. Тренер начнет работу уже в ноябре.

«Алекно должен изучить национальные и зарубежные лиги, чтобы определить состав на Лигу наций, а также на Олимпийские игры», – заявил президент Федерации волейбола Мохаммад-Реза Даварзани.

Помощником Алекно будет итальянец Томазо Тотоло, остальные члены тренерского штаба – иранские специалисты.

Отметим, что Алекно родился в Полоцке.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]