Кравченко после СИЗО заболел коронавирусом

– После освобождения из СИЗО я нахожусь в самоизоляции, потому что заболел коронавирусом. В первый день, вернувшись из СИЗО, я пошел в баню. Помылся, решил попользоваться парфюмом и понял, что не чувствую запаха. Придя домой, поставил эксперимент с чесноком – эффект тот же.





- Вы заразились в СИЗО?





– Вероятно. На пятый день пребывания в Жодино почувствовал жжение в носу. Возможно, это и было началом болезни.





Поэтому сейчас стараюсь как можно меньше общаться с женой и дочерью в квартире. В первые дни сильно болела голова, перед глазами стояла белая пелена.





Кстати, у некоторых из тех, кто находился со мной в камере, была температура, поэтому заболеть было легко, – сказал Кравченко.





8 ноября спортсменов задержали в Минске во время акции протеста. Оба получили 10 суток ареста.