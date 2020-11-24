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Кравченко после СИЗО заболел коронавирусом

Многоборец Андрей Кравченко заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью «Народной воле».

– После освобождения из СИЗО я нахожусь в самоизоляции, потому что заболел коронавирусом. В первый день, вернувшись из СИЗО, я пошел в баню. Помылся, решил попользоваться парфюмом и понял, что не чувствую запаха. Придя домой, поставил эксперимент с чесноком – эффект тот же.

- Вы заразились в СИЗО?

– Вероятно. На пятый день пребывания в Жодино почувствовал жжение в носу. Возможно, это и было началом болезни.

Поэтому сейчас стараюсь как можно меньше общаться с женой и дочерью в квартире. В первые дни сильно болела голова, перед глазами стояла белая пелена.

Кстати, у некоторых из тех, кто находился со мной в камере, была температура, поэтому заболеть было легко, – сказал Кравченко.

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