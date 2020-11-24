Открытое обращение деятелей белорусского спорта.





«Мы — белорусские спортсмены, чемпионы, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, спортсмены, которые начинают свой путь к спортивным вершинам, заслуженные тренеры, посвятившие всю свою жизнь воспитанию чемпионов, молодые перспективные тренеры, которые горят своим любимым делом, и другие сотрудники спортивной отрасли, которые каждый день трудятся на благо спорта.





Наш голос — это голос настоящего спортивного сообщества Республики Беларусь. Мы призываем белорусскую и международную общественность услышать нас и вспомнить, что спорт всегда был и остается вне политики!





Наш долг не выступать с политическими призывами, а побеждать на спортивных аренах, радуя своими достижениями наших болельщиков!





На протяжении долгих лет суверенной истории нашей страны мы защищали символы и цвета белорусского флага. Мы не хотим менять государственную символику, лишаться чести выступать под флагом родной страны и не иметь возможности подниматься на пьедестал под звуки белорусского гимна!





Нам есть чем гордиться! Без преувеличения, Беларусь живет спортом. Наша страна имеет богатую историю участия в Олимпийских играх: чемпионами и призёрами главных стартов четырехлетия в разные годы стали более 190 спортсменов, а наши паралимпийцы завоевали свыше 100 наград.





Помимо спорта высших достижений поддерживается и развивается массовый и детско-юношеский спорт. Более 2 млн белорусов занимается физической культурой и спортом. Для них функционирует более 23 тысяч спортивных объектов, которые становятся площадками крупных национальных и международных соревнований.





Все это не было бы возможным без колоссальной поддержки со стороны белорусского государства, деятельности НОКа Беларуси и национальных федераций.





Чтобы сохранить все это, сегодня мы вынуждены громко заявить о себе с надеждой быть услышанными и призываем положить конец посягательствам на белорусский спорт извне.





Открытые обращения участников некоторых незаконных псевдоспортивных структур, которые находятся за рубежом, на политические темы носят деструктивный характер и порочат спортивное и олимпийское движение.





Подобные малочисленные группы лиц не имеют права представлять интересы, выражать мнения и выступать от лица всех белорусских спортсменов как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.





Мы считаем недопустимыми умышленное разжигание вражды и конфликтов различными манипулятивными способами подачи информа и и искажением фактов, которые активно эксплуатируются подобными структурами и направлены на раскол спортивного сообщества Беларуси, деление спортсменов на «своих» и «чужих».





Мы считаем неприемлемым и требуем прекратить настоятельные призывы к публичному выражению политических взглядов, а также ультимативные предложения присоединиться к определенному политическому мнению.





Мы осуждаем попытки оказывать давление на спортсменов, их семьи, детей в виде откровенных оскорблений и угроз, в частности, в интернет-пространстве, социальных сетях и средствах массовой информации в случае отказа спортсменов выражать навязываемое им мнение или нежелания высказывать свою политическую позицию.





Мы хотим жить в мире и согласии. Мы не хотим разрушить созданное годами, потерять нашу страну и будущие спортивные победы!





Мы хотим защитить нашу мечту — стать участниками, призёрами и чемпионами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы! Для нас это — вся наша жизнь!





Мы все не можем оставаться равнодушными к судьбе своей страны. Давайте вспомним об объединяющей силе спорта!» – говорится в обращении.





Напомним, что ранее Свободное объединение спортсменов Беларуси опубликовало открытое письмо с требованием к власти. На сегодняшний день его уже подписали 1132 человека.