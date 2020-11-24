Геннадий Тумилович: «Надо будет 100 тысяч человек расстрелять – значит, будет так, миллион – власти сделают»
Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович поделился мнением о происходящем в стране.
– Мирные протесты – это все хорошо, но самое главное, чтобы не было каких-то силовых методов, провокаций со стороны мирных граждан, потому что это только развяжет силовикам руки.
Сейчас мы видим абсолютно все то же самое, о чем я говорил в июльском интервью: задержания, аресты, беспредел силовиков, уничтожение своего народа, жесточайшая ненависть к белорусам. Обо всем этом я говорил еще до выборов. А после все это усугубилось, перешло на новый уровень. И понять, осознать, что движет людьми, невозможно. Хотя, наверное, понятно, что движет: власть никто просто так не отдаст. А какая цена этому – никого не интересует. Надо будет 100 тысяч человек расстрелять или покалечить – значит, будет так. Необходимо миллион человек уничтожить – власти сделают и так. О жизни простых белорусов и ее цене наверху уже никто не думает, – сказал Тумилович в интервью Трибуне.
13:00 24/11/2020
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