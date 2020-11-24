Самый провальный год белфутбола

2020 год войдет в новейшую мировую историю как тяжелейший – очень уж много проблем планетарного масштаба он в себя вобрал. Примерно таким же станет этот год и в истории белорусского футбола.





Сборная, клубы, федерация – у всех случились знатные фэйлы, а иногда и необъяснимо позорные ситуации. Трибуна вспоминает, от чего хочется хвататься за голову.





Национальная сборная проиграла все важнейшие матчи

У национальной сборной в 2020-м в плане стоял матч плей-офф Лиги наций, которого болельщики ждали больше года. Победа над грузинами открывала бы путь к домашнему матчу с Косово или Северной Македонией за выход на Евро. Так близко к большому турниру сборная не была с начала века – так что на март возлагались большие надежды, а фанаты собирались поддерживать команду как у экранов, так и в Тбилиси.





Но сначала из-за коронавируса матч не состоялся вовремя, а затем в Беларуси пошла предвыборная кампания, перетекшая в невероятную жестокость 9-11 августа. Большинству стало откровенно не до футбола – а молчание практически всех игроков «националки» (еще один позорный эпизод) поселило среди оставшихся фанатов взаимное равнодушие. В октябре без хоть что-то говорившего Станислава Драгуна сборная Беларуси уступила Грузии без вариантов – и не расшевелила эмоции болельщиков.





Осенью команде можно было утешиться в новом розыгрыше Лиги наций – там в группе с Албанией, Казахстаном и Литвой сборная перед заключительным матчем довольно неожиданно занимала первое место, которое сулило повышение в дивизион B и довольно маленький, но все-таки шанс попасть прямиком в стыковые матчи за выход на ЧМ-2022.





Однако в Албании (тут в список отсутствующих к Драгуну добавились Павел Нехайчик и Александр Мартынович) снова выиграли хозяева поля – они и выиграли группу. Таким образом, не была достигнута ни одна из целей – если, конечно, считать целями успехи в соревнованиях, а не в коллективном безразличии. За последнее, конечно, можно кого-нибудь и наградить.





«Молодежка» проиграла все матчи с разницей 1:17

Если «националка» хотя бы подбиралась к вершине, то у сборной U-21 этот год просто беспросветный. Да, можно вспомнить, что дважды матчи команды переносились из-за вспышек коронавируса в составе, говорить о том, что в соперниках были сильные Португалия и Нидерланды.





Но ведь Кипру команда тоже проиграла, а сухие цифры ужасают: 4 матча, 0 очков, 1:17 по разнице мячей! Два матча с голландцами заставили особенно пострадать – 12 безответных мячей в белорусские ворота. И вот после всего этого главный тренер Сергей Яромко заявил, что испытывает удовлетворенность от цикла. Мы, пожалуй, промолчим.









Небывало слабый ход по дистанции от фаворитов ЧБ

Не лучше ситуация и в белорусском клубном футболе. Проблемы по ходу сезона – с составом ли, с финансами – возникали практически у всех. Итог – небывало слабые результаты фаворитов. Уже ясно, что чемпион страны этого года наберет не больше 60 очков. Такого слабого результата по баллам у триумфатора ЧБ не бывало с 2011-го.





«Прямо скажем, нечемпионский показатель, говорящий нам, скорее, о падении уровня чемпионата, нежели о крепости среднего класса вышки. Худший результат в пяти последних чемпионатах, состоявших из 30 туров, 68 баллов. Наш футбол на самом деле деградирует», – жесткий, но выглядящий вполне справедливо вердикт Владислава Татура.





В Лиге Европы не смогли даже забить, брестское «Динамо» прошло два раунда ЛЧ с удачей – и все на этом

В еврокубках-2020 тоже случилась тотальная печаль. Хоть что-то показало лишь брестское «Динамо» – победило в двух одноматчевых противостояниях Лиги чемпионов, когда оба жребий посылал белорусам домашний стадион, «Астану» без игровой практики, и «Сараево», у которого в равном матче не засчитали гол из-за ошибочного офсайда. Но израильский «Хапоэль» в ЛЧ, а затем и «Лудогорец» в ЛЕ закончили путь уже бывших чемпионов страны.





Остальные белорусские клубы, стартовавшие в Лиге Европы, вылетели в первых же матчах, при этом не забив ни мяча! БАТЭ без заразившихся коронавирусом Драгуна и Игоря Стасевича уступило болгарскому ЦСКА, минское «Динамо» без особых вариантов проиграло польскому «Пясту», а «Шахтер» так и не смог затолкать мяч в ворота молдавского «Сфынтул Георге», проиграв по пенальти.





А со следующего сезона у Беларуси вообще не будет мест в ЛЕ – кроме чемпиона в ЛЧ, остальные команды отправятся в созданный УЕФА третий по силе еврокубок, Лигу конференций. Прощальный аккорд получился какофонией – остается надеяться, что в новом турнире дела пойдут лучше.





Фантомный гол и пенальти за фол вне штрафной – это белорусские арбитры

Год выходит не слишком удачным и для белорусских судей. Такое, конечно, не впервой, но даже в череде печальных событий белфутбола-2020 рефери остаются печально заметными. Пять пенальти в одном матче – ладно, когда их есть за что ставить. Но неправильные решения принимают лучшие в важнейших матчах.





Одна бригада Амина Кургхели, на которую у федерации явно большие надежды, в ключевые моменты ошиблась дважды. И если руку Станислава Драгуна, в которую мяч попал за секунды до победного гола Захара Волкова в финале Кубка Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо», заметить было правда трудно, то засчитать ставший победным для брестчан мяч Сергея Кривца в чемпионатном матче в Борисове, когда непересечение линии было заметно на обычном повторе, – откровенный фэйл.





А «Неману» ставили пенальти за фол вне штрафной, например. О не удовлетворяющем их судействе в сезоне говорят не только тренеры (особо сильно высказывается Игорь Ковалевич), но и журналисты.





АБФФ не строит диалог с клубами: «товарняки» вне дат – не спорьте, коронавирус – справляйтесь сами, «лимит на молодых» – хотим и вводим

Но больше всего, пожалуй, в 2020-м провалилась АБФФ. Выстроить практически со всеми участниками футбольного процесса токсичные отношения – это надо было постараться.





Началось все с истории со странной логистикой февральских «товарняков» сборной – брестское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер», посмотрев на ситуацию, отказались отпускать своих игроков на матчи вне фиксированных международных дат. В итоге решали вопрос на уровне министерства спорта с угрозами обрезать финансирование.





Коронавирус – еще один пример, когда АБФФ сработала примерно никак. Чемпионат пошел по графику (ну а как иначе, если политика нулевых ограничений спускалась с самого верха), зрителей вроде должны были дистанцировать, но по факту все сидели как хотели, матч из Витебска в самое тяжелое время переносили якобы из-за предчувствия снега, когда о вирусах в этом контексте говорил даже глава Минздрава...









Но главное – безопасность самих команд тоже не вызывала никакого доверия: только для «Минска», брестского «Динамо» и «Белшины» вспышки COVID-19 стали поводом для изменений в календаре, а вот подозрений было гораздо больше. «Пошла эта гадость, и она продолжает нас выбивать. Так хоть не трогайте нас на футбольном поле! Нам игры никто не переносит!» – памятный июньский крик души Виталия Жуковского.





Решение возобновить юношеский чемпионат, вынесенное в день нового белорусского рекорда по суточному приросту вируса, – из той же оперы. Зато в околовыборное время федерация легко закрывала трибуны и откладывала и отдельные матчи, и целые туры – причем иногда формально обосновывая решение как раз «эпидемиологической обстановкой».





Добивает год для АБФФ введенный на следующий сезон «лимит на молодых». Грубо говоря, теперь одно место на поле в командах нужно будет отдавать не сильнейшему, а достаточно молодому игроку. Большинство тренеров выступило ясно против лимита (даже Сергей Яромко был солидарен до того, как возглавил «молодежку», благополучием которой обуславливают нововведение) – но федерация не стала никого слушать. Крутитесь, ребята, как хотите!





Федерация еще и журналистов забанила – целый телеканал и топ-блогера

Ополчились в АБФФ на журналистов – причем тех, кто освещал белфутбол на реально широкую аудиторию. В июне федерация внезапно вспомнила, что у телеканала «Белсат» нет аккредитации белорусского МИДа – и аннулировало вещателю «проходки» на матчи под своей эгидой.





Еще до этого на стадион в Жодино не пустили одного из самых опытных спортивных журналистов страны Александра Путило, который помогал делать на канале обзоры туров.





А в конце сентября зампред АБФФ Михаил Ботников лишил аккредитации Александра Ивулина, журналиста Tribuna.com и автора канала «ЧестнОК». Ничего популярнее о белорусском футболе на YouTube нет – но экс-сотруднику службы безопасности Александра Лукашенко главное не допустить «раскачивания лодки».





Правда, Ивулина это не остановило – новые видео с матчей продолжили появляться, просто теперь они снимаются с трибун. Ну а солидарность фанатов и болельщиков – это кайф!