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Вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад отстранен от футбола на 5 лет. Его обвиняют в коррупции

Президент Конфедерации африканского футбола (CAF) и вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад отстранен от футбольной деятельности сроком на 5 лет, сообщает пресс-служба ФИФА.

60-летний функционер обвиняется в коррупции. 

«Расследование в отношении Ахмада касалось различных вопросов, связанных с управлением CAF, включая организацию и финансирование паломничества в Мекку, его участие в сделках с компанией Tactical Steel, занимающейся производством спортивной экипировки, и другие виды деятельности», — говорится в сообщении. 

Кроме того, на представителя Мадагаскара наложен штраф в размере 200 тысяч швейцарских франков. 

Напомним, что в прошлом году Ахмада Ахмада задерживала французская полиция. 

Его допросили по обвинению в «активной» и «пассивной» коррупции, отмывании денег и принадлежности к преступной организации. После допроса функционера освободили.
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