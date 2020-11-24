Вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад отстранен от футбола на 5 лет. Его обвиняют в коррупции
Президент Конфедерации африканского футбола (CAF) и вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад отстранен от футбольной деятельности сроком на 5 лет, сообщает пресс-служба ФИФА.
60-летний функционер обвиняется в коррупции.
«Расследование в отношении Ахмада касалось различных вопросов, связанных с управлением CAF, включая организацию и финансирование паломничества в Мекку, его участие в сделках с компанией Tactical Steel, занимающейся производством спортивной экипировки, и другие виды деятельности», — говорится в сообщении.
Кроме того, на представителя Мадагаскара наложен штраф в размере 200 тысяч швейцарских франков.
Напомним, что в прошлом году Ахмада Ахмада задерживала французская полиция.
Его допросили по обвинению в «активной» и «пассивной» коррупции, отмывании денег и принадлежности к преступной организации. После допроса функционера освободили.
09:57 24/11/2020
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