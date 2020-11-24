Президент ФХР Третьяк высказался о возможном переносе ЧМ-2021 в Россию
Президент ФХР Владислав Третьяк в эфире YouTube-канала «Авангард ТВ» высказался о возможном переносе ЧМ-2021 в Россию, пишет SPORT.TUT.BY
Владислав Третьяк. Фото: fhr.ru
— В пятницу я вернулся из Швейцарии, где расположена штаб-квартира Международной федерации хоккея. Сегодня все остается в силе. Мы надеемся, что коронавирус отступит и безопасность в Беларуси будет на самом высшем уровне.
На сегодняшний день пока все проходит по плану и совет пока поддерживает проведение чемпионата мира в Беларуси. Речи о том, что турнир будет в нашей стране, пока не ведется, — отметил Третьяк.
09:43 24/11/2020
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