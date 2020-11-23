Десятиборец, участник Олимпиады-2008 Шубенок убегал от силовиков и прыгнул в Свислочь. Милиционеры достали его из воды
Вчера во время акций протеста в Минске парень убегал от силовиков и прыгнул в Свислочь. Сотрудники милиции помогли ему выбраться из воды.
Этим парнем оказался Николай Шубенок, бывший белорусский легкоатлет, сообщает «Прессбол».
Он специализировался на десятиборье. Шубенок чемпион Универсиады, трехкратный победитель Кубка Европы в командном зачете, участник летней Олимпиады-2008.
Сообщается, что силовики через некоторое время передали Шубенка медикам.
16:00 23/11/2020
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