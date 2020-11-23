Десятиборец, участник Олимпиады-2008 Шубенок убегал от силовиков и прыгнул в Свислочь. Милиционеры достали его из воды

Вчера во время акций протеста в Минске парень убегал от силовиков и прыгнул в Свислочь. Сотрудники милиции помогли ему выбраться из воды.