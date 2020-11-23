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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Десятиборец, участник Олимпиады-2008 Шубенок убегал от силовиков и прыгнул в Свислочь. Милиционеры достали его из воды

Вчера во время акций протеста в Минске парень убегал от силовиков и прыгнул в Свислочь. Сотрудники милиции помогли ему выбраться из воды.

Этим парнем оказался Николай Шубенок, бывший белорусский легкоатлет, сообщает «Прессбол».

Он специализировался на десятиборье. Шубенок чемпион Универсиады, трехкратный победитель Кубка Европы в командном зачете, участник летней Олимпиады-2008.

Сообщается, что силовики через некоторое время передали Шубенка медикам.
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