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Заслуженный тренер Беларуси по кикбоксингу: «Если Шакута действительно сделал то, в чем его обвиняют, то это явно во вред Лукашенко»

Заслуженный тренер Беларуси по кикбоксингу, создатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Евгений Добротворский поделился мнением о появившейся аудиозаписи телефонного разговора, где два голоса, похожие на голоса председателя ФХБ Дмитрия Баскова и кикбоксера Дмитрия Шакуты обсуждают инцидент с Романом Бондаренко.


«О перехваченных разговорах, фотографиях с видео и узнаваемых голосах... Любое видео можно сделать. Любой голос изменить. Для профессионалов это час работы на компе. Не говоря уже о лицах в масках. Идет гибридная война. И обе стороны в этой войне давно потеряли совесть. Правда никому не нужна. Все хотят власти. Жаль, что страдают многие невиновные люди.

Если Шакута действительно сделал то, в чем его обвиняют, то это явно во вред Лукашенко и на пользу Тихановской.», – написал Добротворский в своем Facebook.

Отметим, что Дмитрий Шакута является воспитанником Добротворского.
Tribuna
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