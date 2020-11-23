



«О перехваченных разговорах, фотографиях с видео и узнаваемых голосах... Любое видео можно сделать. Любой голос изменить. Для профессионалов это час работы на компе. Не говоря уже о лицах в масках. Идет гибридная война. И обе стороны в этой войне давно потеряли совесть. Правда никому не нужна. Все хотят власти. Жаль, что страдают многие невиновные люди.





Если Шакута действительно сделал то, в чем его обвиняют, то это явно во вред Лукашенко и на пользу Тихановской.», – написал Добротворский в своем Facebook.





Отметим, что Дмитрий Шакута является воспитанником Добротворского.